В Красноярске второй день подряд эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация учащихся и персонала нескольких школ проходит в Красноярске второй день подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление образования города.

По данным диспетчерской службы города, сегодня поступили сигналы о минировании восьми школ города. В правоохранительных органах региона отметили, что сигналы об угрозе терактов поступают на электронную почту учреждений.

13 января из-за ложных сигналов о минировании были эвакуированы учащиеся и персонал 111 школ Красноярска, а также посетители и работники трех торгово-развлекательных центров.

Ранее сообщалось, что 12 января из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга. 13 января из-за сообщений о возможном минировании на дистанционное обучение были переведены все школы Архангельска, в Саратове и Красноярске школы эвакуировали.-0-