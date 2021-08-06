В Красноярском крае из-за пожаров в Якутии задымлено почти 90 населенных пунктов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90 населенных пунктов на севере Красноярского края задымлено из-за лесных пожаров в Якутии, сообщает ТАСС.

"В 87 населенных пунктах Эвенкийского, Таймырского, Туруханского, Кежемского, Богучанского, Северо-Енисейского, Мотыгинского районов и в Норильске зафиксирована задымленность из-за лесных пожаров, действующих в Якутии. По информации Красноярского территориального центра медицины катастроф, обращений от граждан, связанных с ухудшением здоровья из-за задымленности, не поступало", - говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, по результатам исследований в пятницу в Норильске и поселке Тура, райцентре Эвенкии, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зарегистрировано.

Ранее администрация Эвенкии сообщала, что крупные населенные пункты района - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. Задержаны рейсы авиакомпании "КрасАвиа" в северные поселки.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.-0-