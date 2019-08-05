В Красноярском крае из-за взрывов на военном складе эвакуируют население

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС России проводит эвакуацию населения в из-за взрывов и пожара на территории воинской части в Ачинске Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Власти 100-тысячного Ачинска эвакуируют около 11 тыс. жителей из-за ЧП в воинской части. К эвакуации готовится все население города, сообщил мэр Ачинска Илай Ахметов.

Ранее ГУ МЧС России по Красноярскому краю начало оповещение и экстренную эвакуацию в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от военных складов. "МЧС разворачивает пункты временного размещения в населенных пунктах Горный и Ястребово", - рассказал представитель пресс-службы ведомства. Также эвакуируют людей из детского лагеря "Сокол" в Ачинском районе. Решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников принял Ачинский глиноземный комбинат (АГК) "Русала".

В настоящий момент проходит экстренное заседание штаба, где прорабатываются вопросы приема пострадавших в районе ЧП, наличия мест в больницах, мобилизации транспорта. Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел на место инцидента. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего заместителя генерала армии Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада.

Взрывы и пожар на артиллерийском складе в воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли днем 5 августа. На военном складе горят две площадки для утилизации боеприпасов. Взрывы на территории воинской части продолжаются. К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда. Число пострадавших увеличилось до семи человек, двое из них (военнослужащие) госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно.-0-