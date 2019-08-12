В Красноярском крае погибли четверо туристов

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом, найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае России, сообщили в ГСУ СК по региону.

"На левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек с признаками отравления газом", - сообщили в СК РФ.

Следователи проводят проверку обстоятельств инцидента. По ее результатам примут решение, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело.-0-