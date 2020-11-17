В Красноярском крае при пожаре погибли женщина и пятеро детей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Красноярском крае при пожаре в частном жилом доме погибли женщина и пятеро ее детей, младшему из которых было два года. Одна из основных версий случившегося - неосторожное обращение с огнем, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар произошел в частном доме в городе Уяре. Его общая площадь составила 15 кв. м. Возгорание ликвидировано, на месте происшествия проводятся следственные действия.

"Рассматривается предварительная версия - неосторожное обращение с открытым огнем. Предварительно пожар начался с пола", - сказал ТАСС источник.-0-