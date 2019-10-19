В Красноярском крае РФ прорвало дамбу, погибли 13 человек

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе поселка Щетинкино в Красноярском крае Российской Федерации на реке Сейба 19 октября прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 13 человек, судьба еще 13 устанавливается, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, в результате трагедии пострадали 14 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Самочувствие остальных пострадавших врачами оценивается как легкое и среднее.

Ближайший город Артемовск от места происшествия находится в 60 км. Из-за удаленности поселка старателей от населенных пунктов есть проблемы со связью.

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с прорывом дамбы создан оперативный штаб. Работает телефон горячей линии. Ведомство усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы. К мероприятиям привлечены порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.

СК возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших. В ведомстве заявили, что в общежитиях могли находиться до 80 человек. Прокуратура Курагинского района организовала проверку.-0-