В краже ценностей из музея в Дрездене подозревают четырех человек

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция ФРГ считает, что в похищении ценностей из дрезденского музея "Зеленый свод" участвовали четверо злоумышленников. Как пишет газета Welt, к такому выводу стражи порядка пришли после изучения видеозаписей.

Всего добычей похитителей стали 11 объектов и части украшений. Среди украденных вещей, по данным музея, эполет с бриллиантом в 49,84 карата. На украшении были еще два бриллианта в 39,5 и 21 карат. Злоумышленники похитили также украшение королевы Амалии Августы с более чем 600 бриллиантами.

В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод" Примерно в 5 утра по местному времени был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством "Зеленый свод" и другие государственные музеи. Затем неизвестные пробрались в здание, где украли с витрины три комплекта украшений.

Кража произошла 25 ноября. Похитители распилили оконную решетку на первом этаже, разбили стекло, из витрины с украшениями забрали содержимое и скрылись на автомобиле. Руководство музея заявило, что стоимость похищенного не поддается исчислению - речь идет о драгоценностях XVIII века.

"Зеленый свод" - одна из самых известных сокровищниц Дрездена, заложенная курфюрстом Саксонии и польским королем Августом Сильным. Там хранятся более 3 тыс. объектов. Дрезденский замок сильно пострадал во время бомбежки города в 1945 году, в последние дни войны коллекция "Зеленого свода" была перевезена в СССР, в 1958 году советское правительство передало коллекцию ГДР, и она вернулась в Дрезден. Сейчас Дрезденский замок, где размещен "Зеленый свод", закрыт, предполагается, что он откроется 28 ноября.-0-