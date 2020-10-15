В Кремле пообещали ответить на новые санкции ЕС

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия на новые санкции Евросоюза даст ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам страны. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами", - сказал представитель Кремля.

Новые санкции ЕС в отношении России являются сознательным недружественным шагом, в котором полностью отсутствует логика, заявил Дмитрий Песков. "Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной", - сказал Дмитрий Песков.

ЕС ввел сегодня санкции в отношении российских чиновников в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. В черный список Евросоюза включен директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных чиновника. Введенные ограничения предусматривают заморозку финансовых активов в европейских банках и запрет на въезд на территорию ЕС. В санкционный список также включили Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ). Предпринимателям из Евросоюза запрещено поддерживать с учреждением любые отношения.

К санкциям ЕС присоединилась и Великобритания. Правительство страны ввело санкции против шести россиян, включая Сергея Кириенко и Александра Бортникова. Как указано в санкционном списке, опубликованном на сайте британского МИД, ограничительные меры против российских должностных лиц включают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

Правительство Германии 2 сентября выступило с утверждением о том, что Алексей Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Алексея Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.-0-