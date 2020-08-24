В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых, есть пострадавшие

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кривом Роге (Днепропетровская область, Украина) 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых, в результате четверо мужчин получили ранения. Об этом сообщает УНН.

Пострадавшие со взрывной травмой и осколочными ранениями были доставлены в больницу. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент подозреваемый в нападении задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.-0-