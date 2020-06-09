В крови Ефремова обнаружили следы наркотиков

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следы наркотиков обнаружены в крови актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

"Анализы показали, что в крови актера Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в анализах также обнаружен алкоголь. По его словам, наркотики выводятся из организма не сразу, еще какое-то время их следы присутствуют в крови после последнего употребления.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве у дома №3 на Смоленской площади. Пострадавший в ДТП 57-летний Сергей Захаров умер в больнице.-0-

Дело в отношении Ефремова переквалифицировали, ему грозит до 12 лет колонии "Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы", - сказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.