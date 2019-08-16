В крови отравившихся в Ульяновской области обнаружили яд

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кумарин нашли в крови жителей Ульяновской области, отравившихся, предположительно, маслом, сообщил телеканал "Россия 24" .

По данным следственного управление СК РФ по Ульяновской области, с подозрением на отравление были госпитализированы семь жителей, двое из них позднее умерли. СК возбудил уголовное дело.

В Ульяновске 7 человек отравились подсолнечным маслом, двое погибли По словам медиков, все пострадавшие употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.

Лабораторные исследования показали, что в сыворотке крови пациентов есть производный кумарина.

Ранее Министерство здравоохранения региона сообщило об одном умершем из семи госпитализированных. Как поясняет ТАСС, еще одна женщина умерла, но пока нельзя утверждать, что эти события связаны.

Кумарин - органическое вещество, имеет запах свежего сена, применяется в парфюмерной и мыловаренной промышленности, используется как основа для яда от грызунов.-0-