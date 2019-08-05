В крупнейшем торговом центре Баку произошел пожар

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в крупнейшем торговом центре Баку "Садарак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
"На горячую линию МЧС поступила информация о пожаре в одном из складов торгового центра "Садарак" в Гарадагском районе Баку. На место происшествия привлечены подразделения противопожарной службы и спасательные силы Службы спасения особого риска", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших нет.
Торговый центр "Садарак" расположен в пригороде Баку, его площадь - около 100 га. Он включает большое количество объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственной продукции.-0-
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