В крупнейших городах Японии вновь введут режим ЧС из-за коронавируса

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой приняло решение вновь ввести режим чрезвычайной ситуации в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Ожидается, что официально о соответствующем решении будет объявлено в пятницу. СМИ отмечают, что большую обеспокоенность у местных властей вызывают предстоящие майские праздники и связанные с ними риски новых вспышек вызываемого коронавирусом заболевания в крупнейших регионах страны.

Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены тенденция к росту числа заразившихся возобновилась. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии превысило 548 тыс., более 9,7 тыс. человек умерли.-0-