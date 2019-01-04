В крупном ДТП на востоке Бразилии погибли 6 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении микроавтобуса и грузовика в штате Баия на востоке Бразилии погибли шесть человек. Об этом сообщает бразильский новостной портал Globo.
Авария произошла на въезде в город Сеабра. Полиция информирует, что при спуске по склону у микроавтобуса отказали тормоза, после чего он столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что у микроавтобуса сорвало крышу, а грузовик лишился кабины. При аварии получили повреждения еще два автомобиля.
В микроавтобусе находились 40 человек. Сообщается, что пассажиры микроавтобуса были родственниками, они возвращались домой после семейной вечеринки по случаю празднования Нового года. При аварии пострадали 26 человек, в том числе водитель микроавтобуса и двое детей. Они госпитализированы, некоторых из пострадавших доставили в больницы с помощью вертолета. Уточняется, что шестеро погибших - пассажиры микроавтобуса.
Ведется проверка. Полиция штата Баия подчеркнула, что точные причины аварии будут названы только после завершения расследования.-0-
Фото g1.globo.com
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