В крупных городах Франции начал действовать комендантский час

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжение президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительных ограничениях в связи с пандемией коронавируса сегодня в полночь вступило в силу в Париже и других крупных городах страны, сообщает ТАСС.

С 21.00 до 6.00 по парижскому времени в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми крупнейших городах республики (Лилль, Марсель, Гренобль, Лион, Руан, Сент-Этьен, Тулуза и Монпелье - города с высоким риском заражения) вводится комендантский час. Ограничения будут действовать минимум четыре недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, но могут быть продлены до 1 декабря.

Вечером 16 октября парижане могли еще посещать в обычное время рестораны и театры, однако 17 октября работа этих заведений переведена на новый режим. Согласно новым правилам, за одним столом должны собираться не больше шести человек. Все они должны оставлять личные данные в специальной книге посещений. Гостям кафе и бистро придется завершать трапезу в 20.30 по местному времени, чтобы успеть вернуться домой до наступления комендантского часа. Перемещение по городу после этого допускается для тех, кто возвращается с работы или должен оказать помощь родственникам с ограниченными возможностями. Но для этого нужно будет специальное разрешение.

Общественный транспорт сохранит свой обычный график, чтобы люди смогли вернуться домой после работы. Французы также смогут отправиться на каникулы в другие регионы, в частности по случаю Дня всех святых.

Останутся открытыми поздним вечером медицинские и медико-социальные учреждения. Спортивные залы с началом комендантского часа будут доступны только для профессиональных спортсменов.

Начальный штраф за несоблюдение новых мер или отсутствие защитной маски составит 135 евро, при повторном нарушении в течение 15 дней - 200 евро. При многократном повторении нарушений в течение месяца виновному придется выплатить 3750 евро.

За исполнением запрета станут следить 12 тыс. полицейских и жандармов. Они будут проверять документы ночью на территориях, где введен комендантский час.-0-