В крупных городах Франции начал действовать комендантский час

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 17 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:05 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Индонезии В мире
11:48 Секретариат Совета Республики проводит субботник в парке имени 40-летия Великого Октября в Минске Регионы
11:43 Велозу стал автором самого красивого гола чемпионата Беларуси в сентябре Спорт
11:41 ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь" стартовал в Минске Регионы
11:37 До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 18 октября Общество
11:22 В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки Регионы
11:10 Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами Общество
10:54 В Минске из-за детской шалости с огнем закопчена квартира Происшествия
10:40 Во Франции убийца учителя застрелен при задержании В мире
10:35 ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов Общество
10:32 Мы мало знаем о проигравших - Виктория Косенюк Культура
10:17 Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси Общество
10:08 В крупных городах Франции начал действовать комендантский час В мире
10:01 Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году Общество
09:52 На севере Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом В мире
09:40 В Жодино прорыв трубопровода на полдня оставил 5 домов без воды Происшествия
09:35 В белорусской ID-карте может появиться функция оплаты Общество
09:26 Шествие за мирную Беларусь пройдет в Могилеве Регионы
09:14 Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов Общество
09:02 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: кредит ЕФСР, форум E-Mobility и будни белорусов в Антарктике Общество
09:00 Глобальная программа Huawei "Семена будущего" впервые пройдет в Беларуси в формате онлайн Общество
07:00 Лукашенко: непростая эпидситуация еще раз подтвердила, что мужеству наших медиков нет границ Президент
00:58 В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет динозавра Калейдоскоп
00:28 У берегов Филиппин произошло землетрясение В мире
16.10.20
16.10.20 23:59 В Нидерландах проходит чемпионат Европы по песчаной скульптуре В мире
16.10.20 23:34 Пожары в Индии стали причиной смога над Дели В мире
16.10.20 22:59 В Новой Зеландии вместе с выборами в парламент пройдет референдум об эвтаназии и легализации марихуаны В мире
16.10.20 22:29 Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ Спорт
16.10.20 22:23 Марков: призывающий к санкциям или забастовкам политик - это не оппозиция, а враг народа Политика
Все новости
Все новости
В мире
17 октября 2020, 10:08

В крупных городах Франции начал действовать комендантский час

Фото france24.com
Фото france24.com
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами
Бельгия введет комендантский час с 19 октября

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжение президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительных ограничениях в связи с пандемией коронавируса сегодня в полночь вступило в силу в Париже и других крупных городах страны, сообщает ТАСС.

С 21.00 до 6.00 по парижскому времени в столичном регионе Иль-де-Франс и восьми крупнейших городах республики (Лилль, Марсель, Гренобль, Лион, Руан, Сент-Этьен, Тулуза и Монпелье - города с высоким риском заражения) вводится комендантский час. Ограничения будут действовать минимум четыре недели в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, но могут быть продлены до 1 декабря.

Вечером 16 октября парижане могли еще посещать в обычное время рестораны и театры, однако 17 октября работа этих заведений переведена на новый режим. Согласно новым правилам, за одним столом должны собираться не больше шести человек. Все они должны оставлять личные данные в специальной книге посещений. Гостям кафе и бистро придется завершать трапезу в 20.30 по местному времени, чтобы успеть вернуться домой до наступления комендантского часа. Перемещение по городу после этого допускается для тех, кто возвращается с работы или должен оказать помощь родственникам с ограниченными возможностями. Но для этого нужно будет специальное разрешение.

Общественный транспорт сохранит свой обычный график, чтобы люди смогли вернуться домой после работы. Французы также смогут отправиться на каникулы в другие регионы, в частности по случаю Дня всех святых.

Останутся открытыми поздним вечером медицинские и медико-социальные учреждения. Спортивные залы с началом комендантского часа будут доступны только для профессиональных спортсменов.

Начальный штраф за несоблюдение новых мер или отсутствие защитной маски составит 135 евро, при повторном нарушении в течение 15 дней - 200 евро. При многократном повторении нарушений в течение месяца виновному придется выплатить 3750 евро.

За исполнением запрета станут следить 12 тыс. полицейских и жандармов. Они будут проверять документы ночью на территориях, где введен комендантский час.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Франция
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Индонезии
Фото AP Во Франции убийца учителя застрелен при задержании
Фото hindustantimes.com На севере Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Фото Global Look Press У берегов Филиппин произошло землетрясение
Фото Синьхуа В Нидерландах проходит чемпионат Европы по песчаной скульптуре
Фото PTI Photo Пожары в Индии стали причиной смога над Дели
Главное
Фото из архива Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ
Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси
Топ-новости
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами
В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Политолог: белорусское государство не уклоняется от вопросов реформы политической системы
Минздрав утвердил рекомендации об оказании медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с COVID-19
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.