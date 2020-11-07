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07 ноября 2020, 15:23

В крупных городах Грузии из-за COVID-19 запретят передвижение в ночное время

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7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 9 ноября ввести запрет на передвижение в ночное время в крупных городах Грузии. Об этом заявила на брифинге вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, сообщает ТАСС.

"По решению межведомственного координационного совета с 9 ноября в крупных городах - Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави - вводится ограничение на передвижение с 22.00 до 5.00. Речь идет как о передвижении пешком, так и транспортом", - сказала Майя Цкитишвили.

По ее словам, с 22.00 будут закрываться все учреждения и заведения в указанных городах, кроме медицинских и фармацевтических, а также других стратегических предприятий. Ограничения не коснутся международных перевозок, передвижения представителей СМИ. За невыполнение требований предусмотрен штраф в 2 тыс. лари (более $595).

Эпидемическая ситуация в Грузии стала резко ухудшаться с сентября. Если до этого в стране ежедневно фиксировались до 30 случаев заражения коронавирусом, то сейчас это число составляет более 2 тыс. За последние сутки в стране выявили 2859 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Грузии с начала пандемии заразились 54 852 человека, выздоровели 39 773 пациента, умер 441.-0-

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