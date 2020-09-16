В крушении двух самолетов 737 MAX признаны виновными Boeing и FAA

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX, в результате которых погибли 346 человек, произошли по вине компании-авиастроителя и Федерального управление гражданской авиации (FAA). Такое заключение после 18 месяцев расследования озвучила комиссия Палаты представителей США, передает Reuters.

Отмечается, что обе катастрофы "не являются результатом единичного сбоя, технической ошибки или неправильного решения", - заявили в Комитете по транспорту и инфраструктуре. К трагедиям привел ряд ошибочных технических решений инженеров Boeing, а также надзорные органы, которые предоставили компании слишком широкие полномочия в самоконтроле.

Согласно отчету, Boeing допустил ошибки в конструкции борта и в его системе безопасности MCAS, которая стала причиной крушения самолетов Lion Air и Ethiopian Airlines. После этих авиакатастроф производство и продажа летательные суда данной модели были остановлены в марте 2019 года.-0-