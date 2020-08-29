В Крыму 16 тыс. абонентов остались без газоснабжения

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крыму из-за повреждения газопровода без газа остались 16 тыс. абонентов, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт предприятия "Крымгазсети".

Подземный газопровод в селе Гвардейское недалеко от Симферополя был поврежден 28 августа во время несанкционированных земляных работ в охранной зоне сетей газораспределения. Для ликвидации аварийной ситуации специалисты прекратили подачу природного газа 16 тыс. пользователям.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады, которые в ближайшие дни должны устранить повреждение, после чего газоснабжение будет восстановлено.-0-