29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крыму шквалистый ветер оборвал электропровода: без света остались около 56 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики России.

"Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных потребителей полуострова сократилось с 56 тыс. до 37 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели предупреждали об ураганном ветре со скоростью до 35 м/с в ближайшие часы в Крыму.-0-