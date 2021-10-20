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20 октября 2021, 21:26

В Крыму ввели обязательные QR-коды в отелях и кафе

Фото из архива
Фото из архива
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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, а также посещения баров и кафе. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о повышенной готовности, сообщает ТАСС.

"Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более семи дней): в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации", - говорится в документе.

QR-коды и тесты также необходимо будет предъявлять, чтобы посетить салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки. Также они понадобятся, чтобы получить доступ к пешим и автобусным экскурсиям, в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

"Запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения", - говорится в документе.

Кроме того, крымчан старше 65 лет обязали с 25 октября не покидать дома.

"С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Кафе и ресторанам Крыма вновь запретили работать по ночам в период с 23.00 до 08.00. Также поправки предписывают не допускать в учреждения и организации людей без масок и усилить дезинфекцию на транспорте. Кроме того, будут установлены пункты контроля QR-кодов и ПЦР-тестов, где подлинность документов будут проверять при помощи смартфонов.

Кроме того, в Крыму с 25 октября запрещены экскурсии для групп численностью более 10 человек.

"В период с 25 октября и до особого распоряжения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям: оказывать экскурсионные услуги в музеях при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее (из расчета площади посещаемого)", - говорится в тексте документа.

Заполняемость залов театров, кинотеатров, цирков и концертных организаций ограничена 50%.-0-

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