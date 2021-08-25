В Курганской области России загорелась кровля склада на площади 2 тыс. кв.м

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25 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Шадринске горит кровля склада на площади 2 тыс. кв.м, на место направлен пожарный поезд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.Информация о пожаре в зданиях административно-складского назначения предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков в городе Шадринске поступила в 16.17. "По прибытии к месту было установлено, что горят картонные коробки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий. По оперативной информации, площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м", - сказали в пресс-службе.В МЧС добавили, что на место направлены дополнительные силы мобильной группировки пожаротушения и пожарный поезд.-0-