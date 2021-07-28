28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В курортной Анталье бушуют лесные пожары. Причиной стало возгорание на мусорной свалке. Жители трех кварталов эвакуированы, сообщает телеканал TGRT Haber.

Губернатор провинции Мустафа Йигит сказал, пожар распространяется в сторону населенных пунктов. Жители кварталов Эвренсеки, Калемлер и Еникёй были эвакуированы из-за пожара. Он добавил, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

В соцсетях стали появляться кадры пожара. Очевидцы сообщают, что огонь уже добрался до гостиниц и жилых домов.

Для тушения пожара привлечена авиация.-0-

Фото İHA