В Кутаиси 18 часов без перерыва шел ливень

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй по величине город Грузии Кутаиси затопил сильный ливень, сообщает
Дренажная система с осадками не справилась, в центре города образовался потоп. Вода залила первые этажи жилых домов и торговых центров, подземные переходы.
Бригады коммунальников работают в круглосуточном режиме и выезжают на все вызовы. На приусадебных участках частного сектора погиб урожай, утонула домашняя птица.
В регионе Гурия затоплены мосты и дороги, повреждены линии электропередач. Неутешительные прогнозы дают синоптики жителям черноморского побережья Аджарии.-0-