В Кузбассе эвакуировали 55 горняков из-за задымления в шахте

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области после сигнала о задымлении 55 человек самостоятельно покинули забой, помощь спасателей не потребовалась. Об этом сообщил источник ТАСС и подтвердили в Министерстве угольной промышленности Кузбасса.

"Да, шахтеры эвакуированы, на стволе (горной выработке. - Прим. ТАСС) есть задымление, причины устанавливаются", - сказал официальный представитель министерства.

Шахта "Байкаимская" - единственное предприятие по подземной добыче угля в составе угольной компании "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК). Шахта введена в эксплуатацию в 2009 году с производственной мощностью 2,5 млн т угля в год.-0-