В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Кузбасса объявили трехдневный траур в связи с трагедией на шахте "Листвяжная", где погибли 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора Сергея Цивилева.

"Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судьба еще 35 человек остается неизвестной. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на шахте "Листвяжная" удастся спасти как можно больше людей.

"Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - сказал Владимир Путин.

На месте происшествия работают 19 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России. СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека.

Ранее сообщалось, что в Сибирское управление Ростехнадзора утром 25 ноября поступило сообщение о задымлении и взрыве в угольной шахте "Листвяжная" в городе Белово в Кемеровской области. На месте ЧП создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.-0-