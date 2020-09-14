В Кузбассе произошло обрушение в шахте "Чертинская-Коксовая"

14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Обрушение горной породы произошло утром в понедельник в забое шахты "Чертинская-Коксовая" в Кемеровской области. Из шахты эвакуированы 87 человек, по предварительным данным, один человек погиб, связь с еще одним не установлена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"В осевом штреке шахты "Чертинская-Коксовая" произошло обрушение кровли. На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты. Предварительно, один горнорабочий погиб, судьба еще одного неизвестна", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области ТАСС сообщили, что на месте происшествия работают отделения горноспасателей. "Задействованы 31 человек и 7 единиц техники", - пояснили в пресс-службе.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, добыча и проходка на угольном предприятии из-за происшествия временно приостановлены, на месте работает комиссия, устанавливаются причины происшествия.

Угольная шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании "ММК-Уголь", которая входит в состав ПАО "ММК" ("Магнитогорский металлургический комбинат") - одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки "Ж".-0-