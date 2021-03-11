В Кыргызстане 11 апреля пройдет референдум о внесении изменений в Конституцию

11 марта, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Парламент Кыргызстана одобрил законопроект, согласно которому предлагается провести референдум о внесении изменений в Конституцию 11 апреля.

Сегодня парламентарии одобрили проект закона сразу во втором и третьем чтениях. На 11 апреля также назначены выборы в местные органы власти.

Проект Конституции Кыргызстана был размещен 17 ноября 2020 года на официальном сайте парламента для общественного обсуждения. Новый проект предлагает перейти на президентскую форму правления в Кыргызстане. Также предлагается сократить число депутатов со 120 до 90.-0-