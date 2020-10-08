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08 октября 2020, 14:00

В Кыргызстане главы силовых и правоохранительных структур приняли протокол по стабилизации ситуации

Фото Кабар
Фото Кабар

8 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Главы силовых, военных и правоохранительных структур Кыргызстана приняли протокол "О мерах обеспечения безопасности и правопорядка в КР в связи с событиями 5 октября 2020 года".

Совещание глав ведомств состоялось сегодня под председательством и.о. секретаря Совета безопасности Кыргызстана, координатора силовых структур и правоохранительных органов Омурбека Суваналиева. На совещании были обсуждены вопросы по стабилизации общественно-политической ситуации, отмечена необходимость консолидировать деятельность спецслужбы, правоохранительных органов и вооруженных сил для защиты личности, общества и государства.

Принятый по итогу заседания протокол состоит из 12 пунктов, где обозначены основные приоритеты в обеспечении безопасности и правопорядка. В частности, в документе подчеркивается необходимость не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране, жестко пресекать попытки криминалитета оказать влияние на различные политические силы в республике, стремление дестабилизировать и деморализовать органы государственной власти. Обозначена необходимость взять под усиленную охрану стратегические и другие важные объекты, а также обеспечить защиту объектов государственной и частной собственности.

Главы силовых ведомств постановили оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивно настроенных сил, а также воспрепятствования деятельности госорганов и объектов частной собственности, самовольных захватов различных объектов.

Отмечена необходимость оперативно реагировать на факты распространения в интернет-ресурсах, СМИ, через операторов мобильной связи, в местах массового скопления людей публикаций, разжигающих межрегиональную рознь, сепаратистские и националистические проявления, призывов к мародерству и грабежам.

Документ предусматривает усиление охраны на наиболее уязвимых участках границы для предотвращения любых попыток незаконного ее пересечения, а также пресечения контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, проникновения на территорию страны террористических групп и бандформирований.

Правоохранительным органам в установленном законодательством порядке предписано закрыть выезд из страны граждан, в том числе должностных лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Координирующая роль по поддержанию общественного порядка возложена на МВД Кыргызстана.

"Вооруженные силы, спецслужбы и правоохранительных органы находятся вне политики, не являются инструментом политических партий и других групп интересов, а также должны решать задачи в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том числе направленные на обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности страны. Правоохранительные органы, спецслужбы и Вооруженные Силы Кыргызской Республики требуют от всех политических сил республики в интересах каждого кыргызстанца сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности", - отмечается в протоколе.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. В ходе митингов в Бишкеке госпитализированы 204 гражданина, один находится в тяжелом состоянии в реанимации, всего пострадали 1 002 человека.-0-

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