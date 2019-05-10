В Кыргызстане на нефтебазе произошел пожар

10 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане в городе Джалал-Абад произошел пожар на нефтебазе, сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Пожар начался примерно в 10.00 по местному времени в городе Джалал-Абад по улице Шерматова. По предварительной информации, для тушения были привлечены 10 пожарных расчетов, а также службы Гражданской защиты, сотрудники МВД, бригады скорой медицинской помощи.
На безопасное расстояние эвакуированы примерно 2 тыс. жителей, живущих вблизи нефтебазы. Есть один пострадавший 1995 года рождения, он доставлен в Джалал-Абадскую городскую больницу.
Тушение пожара с центра управления в кризисных ситуациях в режиме онлайн контролирует министр ЧС Кыргызстана Нурболот Мирзахмедов.-0-
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