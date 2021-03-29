В Кыргызстане началась вакцинация от COVID-19

29 марта, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане сегодня начался первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции китайской вакциной Sinopharm.

Первыми прививку в ЦСМ №7 сделали глава Министерства здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев и его заместители.

На брифинге он заявил, что эффективность данной вакцины высокая и каких-либо побочных эффектом не вызывает.

По данным университета Джонса Хопкинса, на 29 марта в Кыргызстане зарегистрировано 88 163 случая заражения COVID-19, умерли 1 497.-0-