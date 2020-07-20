В Кыргызстане отмечают снижение случаев COVID-19 и пневмонии

17 июля, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане наблюдается снижение количества зарегистрированных случаев лабораторно подтвержденных COVID-19 и не подтвержденных, но имеющих клинические показатели (внебольничная пневмония). Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Кыргызстана Мадемин Каратаев.

Он рассказал, что на сегодня в Кыргызстане объединена статистика тех, у кого COVID-19 подтвердился, и тех, у кого результат теста отрицательный, при этом люди болеют пневмонией, то есть имеют клинические показатели. Так, за прошедшие сутки в стране выявлено 611 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии.

Мадемин Каратаев заявил, что суточное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией снижается. За прошедшие сутки зарегистрировано 34 смерти, из них у двоих пациентов был положительный результат теста на COVID-19, еще у 32 была выявлена внебольничная пневмония. Также замминистра подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем.

По последним данным, всего в Кыргызстане зарегистрировано 27 143 случая COVID-19 (с учетом внебольничной пневмонии). Из них выздоровели 13 109 человек.-0-