В Кыргызстане проходят выборы депутатов национального парламента

28 ноября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане сегодня, 28 ноября, проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщила представитель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, новый состав Жогорку Кенеша будет состоять из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

В стране открыто 2435 избирательных участков. За рубежом работают 59 избирательных участков, из них первым открылся участок в Южно-Сахалинске в России.

Для проведения мониторинга за ходом голосования ЦИК аккредитовала 736 международных наблюдателей.

Всего в выборах принимает участие 21 партия (общее количество кандидатов - 1131) и 286 одномандатников.-0-