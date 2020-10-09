В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,3

9 октября, Нур-Султан /БЕЛТА - ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана 9 октября в 21.31 по местному времени зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 на территории Кыргызстана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 166 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10,4, магнитуда 4,3", - говорится в сообщении.

Как уточнили сейсмологи, сведений об ощутимости землетрясения нет.-0-