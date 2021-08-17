В Кыргызстане в ДТП с микроавтобусом погибли 5 человек, 10 пострадали

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли и еще десять пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Об этом сообщает кыргызское информагентство 24.kg."Поступила информация о столкновении микроавтобуса и грузовика. Авария произошла на 172-м км автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт. В микроавтобусе находились 15 человек, из которых пятеро погибли. Десять человек получили травмы различной тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.Имена погибших и раненых уточняются. К спасательной операции привлечены сотрудники МЧС.-0-