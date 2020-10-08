В Кыргызстане в ходе беспорядков пострадали более 1 тыс. человек

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. человек пострадали в ходе произошедших в столице Кыргызстана массовых беспорядков, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

"За все время за медицинской помощью обратились 1 002 человека", - говорится в сообщении. Из них 204 были госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение.

По данным Минздрава, во время столкновений между противниками признания итогов состоявшихся 4 октября парламентских выборов и сотрудниками МВД один человек погиб.

После парламентских выборов в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков.-0-