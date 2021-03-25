В Кыргызстане вакцинация от коронавируса начнется 29 марта

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 25 марта 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:18 Под Гродно Peugeot сбил лося, затем в тушу врезался Hyundai Происшествия
11:16 Ученые рассказали о разработке нового российско-белорусского спутника Общество
11:06 Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов Экономика
10:43 В Чашниках предпринимательница недоплатила более Br300 тыс. налогов Происшествия
10:40 Минский автозавод выпустил токены "МАЗ-СПОРТавто" для привлечения инвесторов Экономика
10:38 Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию Президент
10:38 Виктория Азаренко без борьбы вышла в 1/16 финала турнира в Майами Спорт
10:35 ФОТОФАКТ: Дети из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов проходят оздоровление в центре "Птичь" Регионы
10:31 Более 20 школ Омска получили сообщения о минировании В мире
10:15 РЕПОРТАЖ: Уверенный ход по стальному пути - о 135-летии Калинковичского железнодорожного узла Регионы
10:07 В Клецком районе из-за аварии без воды оставались 24 дома Регионы
10:04 В Украине за сутки выявили 16 669 случаев заражения COVID-19 В мире
09:59 В Славгороде возле школы обнаружен боеприпас времен войны - эвакуированы 552 человека Происшествия
09:58 На СТО в Минске опрокинулась корзина подъемника, один человек погиб Происшествия
09:57 Мужчина погиб при пожаре в Барановичском районе Происшествия
09:49 Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси союза поляков Происшествия
09:43 Ученые Беларуси и России разработали ДНК-технологии для нужд криминалистики и медицины Общество
09:32 В Кыргызстане вакцинация от коронавируса начнется 29 марта В мире
09:31 Андрейченко проведет 26 марта личный прием граждан Общество
09:17 Многоэтажку с детским садом начнут строить этой весной в Пинске Регионы
09:13 Областной молодежный турнир по финансовой грамотности пройдет в Гомеле 26 марта Регионы
09:11 СК завершил расследование дела об оскорблении милиционера из Гродно Происшествия
09:08 На улицах Витебска высадят около 1 млн цветов Регионы
09:02 Поджог "Табакерки" в Жодино: расследование завершено Происшествия
08:59 Житель Барановичей обгорел, сжигая мусор во дворе Происшествия
08:55 Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович Экономика
08:52 Классификация форм торговли утверждена в Беларуси Экономика
08:51 Исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины "Эпиваккорона" В мире
08:49 Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода Общество
08:46 День открытых дверей пройдет в Белорусско-Российском университете в апреле Регионы
Все новости
Все новости
В мире
25 марта 2021, 09:32

В Кыргызстане вакцинация от коронавируса начнется 29 марта

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Украине за сутки выявили 16 669 случаев заражения COVID-19
Исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины "Эпиваккорона"

25 марта, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане 29 марта стартует первый этап вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время проводится подготовка и доставка поступившей в Кыргызстан китайской вакцины Sinopharm в Ошскую и Чуйскую области. Для медиков во всех регионах организованы обучающие тренинги по проведению вакцинации.

В Кыргызстане будут развернуты девять пунктов вакцинации, пять из них в Бишкеке. В первую очередь препарат получат медики и работники социальной сферы.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Кыргызстане превышает 87,7 тыс. Число летальных исходов составило более 1,4 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Кыргызстан
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС Более 20 школ Омска получили сообщения о минировании
Фото РБК-Украина В Украине за сутки выявили 16 669 случаев заражения COVID-19
Фото ТАСС Исследования подтвердили безопасность и эффективность вакцины "Эпиваккорона"
Фото ТАСС В США число заразившихся коронавирусом превысило 30 млн
Фото Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP В Японии стартовала эстафета олимпийского огня
Фото Global Look Press В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Главное
Во время встречи Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию
Оценка благосостояния, политика и доверие к СМИ - Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса
Строительству качественного и доступного жилья будет уделяться пристальное внимание - Пархамович
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1378 пациентов с COVID-19, выписаны 1447
Топ-новости
Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов
Новые стройнормы для производственных зданий и сооружений приняты в Беларуси
Пресс-конференция об отчуждении жилых и работе с пустующими домами пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Минский автозавод выпустил токены "МАЗ-СПОРТавто" для привлечения инвесторов
Банк БелВЭБ открыл China Desk в "Великом камне"
Кочанова о жизненных ценностях, материнских уроках и приоритетах - интервью
Антибелорусская инициатива ЕС не нашла широкой поддержки в ООН - Амбразевич
Католики сегодня празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Ученые Беларуси и России разработали ДНК-технологии для нужд криминалистики и медицины
Клишевич: нас пытаются уничтожить, манипулируя исторической правдой
"Велес-Мит" укрепляет свои позиции в сельском хозяйстве
Получать почтовые отправления теперь можно с помощью СМС-кода
РЕПОРТАЖ: Уверенный ход по стальному пути - о 135-летии Калинковичского железнодорожного узла
Прививка от коронавируса снижает риск серьезных осложнений - Жилевич
СК завершил расследование дела об оскорблении милиционера из Гродно
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.