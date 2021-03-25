В Кыргызстане вакцинация от коронавируса начнется 29 марта

25 марта, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В Кыргызстане 29 марта стартует первый этап вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время проводится подготовка и доставка поступившей в Кыргызстан китайской вакцины Sinopharm в Ошскую и Чуйскую области. Для медиков во всех регионах организованы обучающие тренинги по проведению вакцинации.

В Кыргызстане будут развернуты девять пунктов вакцинации, пять из них в Бишкеке. В первую очередь препарат получат медики и работники социальной сферы.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Кыргызстане превышает 87,7 тыс. Число летальных исходов составило более 1,4 тыс.-0-