В Кыргызстане вспышка сибирской язвы

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане в Аксыйском районе с подозрением на сибирскую язву госпитализированы семь человек. Среди них в основном мужчины, но есть женщины и дети школьного возраста. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на начальника отдела Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Кубанычбека Бектурдиева.

По его словам, у больных имеются характерные сибиреязвенные карбункулы на теле. У одного из них предварительные лабораторные анализы дали положительный результат, у остальных анализы пока еще не готовы.

По данным Минздрава, сегодня на лечении в центре общеврачебной практики остаются шесть человек. Состояние одного из них средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

"В место инцидента выехал наш специалист совместно с сотрудниками ветеринарной службы. Установлены около 35 человек, которые контактировали с больными. Для профилактики всем назначены антибиотики.

Как выяснилось, мясо больной коровы было роздано нескольким семьям. Его употребляли в пищу около 50 человек. Место, где была забита больная корова, забетонировано, его взяли на учет. Проводится санитарно-просветительная работа среди населения", - проинформировал Бектурдиев.

Он добавил, что несколько дней назад специалисты стали свидетелями того, как пала еще одна корова, скорее всего, от сибирской язвы. Место захоронения также забетонировали.-0-