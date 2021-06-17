В Кыргызстане зарегистрировали максимальный суточный прирост COVID-19 с начала года

17 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане за минувшие сутки зарегистрировано 787 случаев заболевания COVID-19, что является максимум с начала года. Власти уже объявили о введении новых противоэпидемических мер.

Почти половина всех новых случаев заболевания приходится на столицу страны Бишкек - 368 положительных тестов.

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки выздоровели 365 пациентов, скончались 4 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 в Кыргызстане выявлено 112 777 случаев заболевания. Выздоровели 103 930 пациентов, скончались 1916 человек.

В связи с ростом заболевания в Бишкеке с 17 июня ограничивается режим работы увеселительных заведений (ночных клубов, ресторанов, точек общественного питания, кафе, караоке, баров), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах. Ограничения будут действовать в ночное время с 23.00 до 7.00.

Гражданам также рекомендовано минимизировать поездки в регионы страны, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В частности, в города Бишкек и Ош, в Чуйскую и Ошскую области, где в последнее время зафиксировано увеличение количества выявленных случаев коронавируса.

"Призываем граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, включающие в себя ношение медицинских масок, дезинфекцию рук, соблюдение социальной дистанции. Кроме того, рекомендуется воздержаться от участия в различных массовых мероприятиях и посещения точек общественного питания, где собирается большое количество людей", - говорится в сообщении Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения COVID-19.-0-