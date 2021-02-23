В Кыргызстане зарегистрировали вакцину "Спутник V"

23 февраля, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве Кыргызстана официально зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Регистрация вакцины в Кыргызстане позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции.
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Кыргызстане превышает 85 тыс. Число летальных исходов составило более 1,4 тыс.
Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрирован более чем в 20 странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.-0-