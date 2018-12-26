В Ла-Манше перехватили пять лодок с 40 мигрантами

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около четырех часов утра в рождественскую ночь спасатели на вертолете береговой охраны заметили лодку с 12 мигрантами и ребенком в британских территориальных водах в районе побережья графства Кент, сообщает ВВС.

По сообщению ВВС со ссылкой на британское министерство внутренних дел, среди мигрантов были выходцы из Ирана, Ирака и Афганистана. Около шести утра пограничный катер заблокировал в Ла-Манше резиновую лодку с семью мужчинами и женщиной. Еще одну лодку остановили во французских водах и сопроводили до Британии. Всего на пути в Великобританию перехватили 40 человек.

Все взрослые мигранты прошли медосвидетельствование и были направлены в миграционную службу. В службе береговой охраны подчеркнули, что основная цель их операций - предотвратить опасность для жизни мигрантов.

С 3 ноября морским путем в Англию прибыл как минимум 101 гражданин Ирана.-0-