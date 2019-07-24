В лагере в Хабаровском крае после пожара остаются 175 детей

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лагерь на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, где при пожаре погибли четверо детей, продолжает работу. Сейчас в нем находятся 175 воспитанников, сообщает ТАСС.

"Дети в корпусах еще есть. Все они обеспечены питанием, ведется общелагерная и внутриотрядная работа", - сообщает источник агентства. Вместе с тем многие родители забирают своих детей. Накануне из палаточного лагеря увезли около 180 детей, еще около 80 забрали из корпусов.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило вечером 22 июля. В результате инцидента различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв.м. Из 26 палаток сгорели 20, еще 6 повреждены.

Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя. С сегодняшнего дня в регионе объявлен трехдневный траур.-0-