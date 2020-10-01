В Латинской Америке и странах Карибского бассейна 34 млн человек потеряли работу из-за пандемии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 34 млн человек в странах Латинской Америки и Карибского бассейна потеряли работу из-за пандемии в первом полугодии 2020-го. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), сообщает латиноамериканский портал latinamericareports.com.

Согласно докладу, ни один другой регион мира не пострадал так сильно, как Латинская Америка, с точки зрения потери доходов. МОТ сообщает, что в первом полугодии 2020-го количество рабочих часов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна было сокращено более чем на 20%. Доходы в регионе упали на 19,3%, что почти вдвое превышает общемировой показатель.

Особенно высокий уровень безработицы зафиксирован в Колумбии (16,8%), Перу (15,6%) и Бразилии (13,8%). При этом уровень безработицы в Бразилии находится на худшей отметке с тех пор, как Институт географии и статистики страны начал отслеживать этот уровень в 2012 году. Согласно докладу, среди потерявших работу из-за пандемии в регионе преобладают женщины, а также молодые люди до 24 лет.

"Перед нами стоит беспрецедентная задача: восстановление рынков труда в регионе, что подразумевает также преодоление структурных недостатков, которые усугубились с пандемией, таких как низкая производительность, высокий уровень неофициального трудоустройства, а также неравенство доходов и возможностей", - заявил региональный представитель МОТ по Латинской Америке и странам Карибского бассейна Винисиус Пиньейру.

Эксперты МОТ прогнозируют, что в регионе к 2030 году могут быть созданы 15 млн новых рабочих мест - в том случае, если страны будут придерживаться экономической модели, основанной на чистых нулевых выбросах углерода. В частности, будут созданы 22,5 млн новых рабочих мест в сельском хозяйстве, возобновляемой электроэнергетике, лесном хозяйстве и производстве, при этом 7,5 млн рабочих мест в животноводстве и отрасли ископаемого топлива будут сокращены.

На сегодня страны Латинской Америки и Карибского бассейна входят в число наиболее пострадавших от пандемии с точки зрения числа заразившихся и умерших от COVID-19. В регионе зарегистрировано 9,3 млн случаев COVID-19 и более 345 тыс. летальных исходов среди инфицированных. Бразилия уже продолжительное время удерживает третье место в мире по числу зараженных COVID-19 - здесь зафиксировано 4,7 млн инфицированных, с момента вспышки скончались 142 тыс. человек.-0-