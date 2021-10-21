В Латвии аннулировали лицензию на вещание русскоязычного "Первого Балтийского канала"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание русскоязычного "Первого Балтийского канала" (ПБК), сообщает Delfi.

Основанием стало то, что в течение года в программах телеканала были выявлены три существенных нарушения закона "Об электронных средствах массовой информации".

Как известно, с 20 марта "Первый Балтийский канал" прекратил выпуск "Латвийского времени", которое долго оставалось самой популярной информационной программой среди русскоязычных жителей Латвии, обосновав это решение "непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов на предприятие Baltic Media Alliance (BMA)".

Лицензия на вещание сроком на 10 лет была выдана ПБК в феврале 2015 года.-0-