В Латвии будут отстранять от работы непривитых сотрудников полиции

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии сотрудников полиции, не сделавших прививку от COVID-19, c 11 октября будут отстранять от работы, сообщает общенациональная газета Neatkariga со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С 11 октября непосредственный руководитель в случае невозможности предоставления сотруднику удаленной работы имеет право устно отстранить его от служебных / рабочих обязанностей, если тот не прошел полный курс вакцинации, или не сделал первый укол, или не имеет справки о перенесенном коронавирусном заболевании.

Отмечается, что новый порядок основывается на распоряжении Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайного положения", принятом 8 октября.-0-