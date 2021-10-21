В Латвии для нарушителей антиковидных мер предусмотрены штрафы до 2 тыс. евро

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За несоблюдение особо строгих ограничений, действующих на территории Латвии в период локдауна, для физических лиц предусмотрены штрафы до 2 тыс. евро, сообщает Delfi.

Нормативными актами предусмотрено, что физическое лицо, которое нарушило введенные ограничения, касающиеся COVID-19, может быть оштрафовано в административном порядке на сумму от 10 до 2 тыс. евро, а юридическое лицо - на сумму от 140 до 5 тыс. евро. Эти нормы будут действовать на территории Латвии в период локдауна с 21 октября по 15 ноября.

Ведущим ведомством по контролю за соблюдением антиковидных ограничений является Госполиция Латвии. Контроль за соблюдением ограничений также ведут Госинспекция здравоохранения, муниципальные административные инспекции, Центр по защите прав потребителей, Продовольственно-ветеринарная и Государственная пожарно-спасательная службы, Госинспекция по труду, Служба госдоходов, а также Государственная пограничная служба.

18 октября на заседании Совета по кризисному управлению Латвии было принято решение ввести в стране жесткий локдаун на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. В этот период в Латвии также будет действовать комендантский час с 20.00 до 5.00.-0-