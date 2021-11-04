В Латвии для оказания помощи больницам привлекли армию

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии солдаты Национальных вооруженных сил 4 ноября начали оказывать поддержку больницам в Риге, сообщает Delfi со ссылкой на Министерство обороны страны.

Военнослужащие будут помогать персоналу больницы переносить пациентов на койки, транспортировать их для прохождения обследований, обслуживать и подключать медицинские кислородные баллоны, раздавать еду, а также выполнять другие хозяйственные работы.

Национальные вооруженные силы также предоставили необходимый персонал для оказания поддержки в организации процесса вакцинации против COVID-19 во всех регионах Латвии.

Еще с весны оборонная отрасль подключилась к мероприятиям по сдерживанию COVID-19 и преодолению кризиса по всей Латвии. Центр государственной обороны военных объектов и закупок взял на себя обязанность по централизованной закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции, в то время как вооруженные силы были задействованы в обеспечении необходимой логистической поддержки.-0-