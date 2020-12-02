В Латвии из-за COVID-19 продлили режим ЧП до 11 января

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения, введенный в Латвии в связи с пандемией, продлен до 11 января. Соответствующее решение принято на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране крайне серьезна, в связи с чем правительство вынуждено продлить режим ЧП и ужесточить ограничения, чтобы снизить контакты между людьми. "Основное из принятых сегодня решений - продление ЧП до 11 января. При этом мы возвращаемся к старому регулированию: два человека - 2 м. Мы максимально ограничиваем контакты между людьми", - заявил он.

Также правительство страны приняло решение ужесточить и дополнить действующие ограничения. Маски для лица впредь нужно носить во всех помещениях, в том числе на работе, кроме дома. В Латвии также запрещается проводить частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Кроме того, вводятся дополнительные ограничения торговли, и по выходным теперь будут работать только пункты товаров первой необходимости – продуктовые магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.

Помимо этого, власти Латвии решили ввести усиленный контроль на границах, чтобы все въезжающие в страну заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции. Ужесточения затронут и сферу образования - ученики с 1-го по 4-й классы продолжат учиться очно, а с 5-го по 6-й - уйдут в удаленный режим. С учетом прогнозов роста числа госпитализированных больных COVID-19 Кабмин постановил, что во всех больницах Латвии будут временно ограничены плановые услуги в стационаре. При этом неотложная медицинская помощь будет оказываться, онкологические операции и связанные со спасением жизни операции будут проводиться.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта. С тех пор в стране выявлено 17 687 инфицированных, 210 из них умерли, 1806 пациентов выздоровели, а число госпитализированных приблизилось к критической отметке. На лечении в больницах сейчас находятся 519 пациентов с инфекцией, 480 из них - в состоянии средней степени тяжести, 39 - в тяжелом. Как заявили в Минздраве, число мест в медучреждениях страны для лечения пациентов с коронавирусом увеличено до 633, хотя ранее было доступно около 500 коек.

Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря в стране был введен режим ЧП. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 9 июня.-0-