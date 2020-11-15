15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии из-за коронавируса откажутся от массовых празднований Нового года. Об этом заявила министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле в интервью агентству LETA, сообщает ТАСС.

"Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в этом году Рождество и Новый год будут праздноваться в семейном кругу и тихо", - отметила глава Минздрава.

По ее словам, дольше всего сохранятся ограничения именно на проведение массовых мероприятий. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом должна улучшиться, однако ограничения и меры безопасности не исчезнут, сказала Илзе Винькеле.

Министр прокомментировала возможность госпитализации пациентов с коронавирусом в местах, которые не являются больницами. К такой мере придется прибегнуть, если количество нуждающихся в стационаре составит тысячи. "Если в больницах будет от 1 000 до 2 000 больных COVID-19, придется искать дополнительные мощности", - пояснила она.

Первый случай COVID-19 в Латвии был зафиксирован 2 марта, с тех пор в стране выявлен 10 231 инфицированный, 121 из них умер.

С 9 ноября до 6 декабря в Латвии действует режим чрезвычайного положения. Он вводит запрет на все публичные мероприятия, а также ограничения на работу объектов общественного питания и торговых центров.-0-