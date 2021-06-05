В Латвии началось голосование на выборах в местные органы самоуправления

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в местные органы самоуправления началось в Латвии, сообщает ТАСС.

Гражданам страны предстоит избрать 664 депутата в шести городах государственного значения и 34 краях. Предварительные результаты голосования будут известны в ночь на 6 июня. Окончательные результаты Центризбирком должен объявить не позднее, чем в течение семи дней после выборов - до 12 июня.

Проголосовать граждане могут на любом избирательном участке своего самоуправления. Для тех избирателей, которые по разным причинам не смогут проголосовать в день выборов, участки работали 31 мая, 3 и 4 июня. За три дня предварительного голосования в выборах приняли участие 12,31% избирателей - 118 752 человека. Всего в списках избирателей на муниципальных выборах зарегистрировано 964 339 человек.

На выборах подано 324 кандидатских списка, а на депутатские мандаты претендуют 5580 кандидатов. Чтобы пройти в самоуправление, необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Это первые выборы в местные органы самоуправления после принятой властями Латвии административно-территориальной реформы, предусматривающей сокращение на треть числа муниципалитетов по всей стране, а числа избираемых депутатов - почти наполовину.-0-