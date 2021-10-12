В Латвии невакцинированных студентов выселяют из общежитий

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвийские студенты, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны будут покинуть общежития. Кроме того, студентам без прививки запрещается учиться на дневном отделении, сообщает портал Baltijas Balss.

В частности, из 1,5 тыс.человек, проживающих в общежитиях Рижского технического университета, вакцинацию не прошли 30. Теперь им приходится собирать вещи и выселяться. Сложнее всего студентам из отдаленных районов, для которых цена аренды в Риге слишком высока.

По словам заместителя руководителя департамента инфраструктуры Латвийского университета Дайги Штелмахере, некоторые студенты бросают учебу из-за отсутствия сертификата о вакцинации, а некоторые берут академический отпуск в надежде, что через год ситуация изменится.

В свою очередь, из пяти общежитий Латвийского университета должны съехать 20 непривитых студентов. 11 октября у них уже были заблокированы входные карточки. Перед этим родители молодых людей звонили и просили, чтобы их детей не выставляли на улицу.

Руководитель общежитий Латвийского университета считает, что, выгнав невакцинированных студентов, правительство создало еще более опасную с эпидемиологической точки зрения ситуацию. Теперь из-за экономии денег эти молодые люди, скорее всего, будут снимать квартиру с еще большим количеством людей в одном помещении, чем в университетских общежитиях.

"Здесь среда более безопасная, чем та, куда они отправятся. У нас здесь есть дезинфицирующие средства, гостей и посетителей мы не пускаем, обо всем позаботились. Здесь более безопасная среда", - уверена Дайга Штелмахере.

В университетах называют более проблемными случаи с иностранными студентами, прибывшими из стран, не входящих в Европейский союз. Национальная служба здравоохранения Латвии не имеет возможности приравнять свидетельства о вакцинации из других стран в обещанный двухнедельный срок. Таким образом, иностранным студентам также приходится покидать общежития до тех пор, пока они не предоставят сертификат о прохождении вакцинации.-0-